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Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи
Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи - 11.07.2025, ПРАЙМ
Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи
Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявили РИА Новости в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T04:21+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявили РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ.
"Пакистан и Россия подписали Протокол о восстановлении и модернизации Пакистанского металлургического завода (ПМЗ) в Карачи, подтверждая свое давнее промышленное партнерство", - говорится в сообщении посольства.
Пакистанский металлургический завод был построен при содействии СССР в 1973 году.
Уточняется, что документ был подписан в здании посольства Пакистана в Москве заместителем министра промышленности и производства Саифом Анджумом и генеральным директором ООО "Промышленный инжиниринг" Вадимом Величко. На церемонии присутствовал спецпомощник премьера Пакистана Харун Ахтар Хан и посол в России Мухаммад Халид Джамали.
В посольстве отметили, что проект направлен на возобновление работы завода в Карачи и увеличение производственного выпуска продукции и открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве.
"Возрождение ПМЗ при поддержке России отражает нашу общую историю и приверженность более сильному промышленному будущему", — цитирует заявление Хана посольство.
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общество , пакистан, рф, москва
Общество , ПАКИСТАН, РФ, МОСКВА
Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи
Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении металлургического завода в Карачи
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявили РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ.
"Пакистан и Россия подписали Протокол о восстановлении и модернизации Пакистанского металлургического завода (ПМЗ) в Карачи, подтверждая свое давнее промышленное партнерство", - говорится в сообщении посольства.
Пакистанский металлургический завод был построен при содействии СССР в 1973 году.
Уточняется, что документ был подписан в здании посольства Пакистана в Москве заместителем министра промышленности и производства Саифом Анджумом и генеральным директором ООО "Промышленный инжиниринг" Вадимом Величко. На церемонии присутствовал спецпомощник премьера Пакистана Харун Ахтар Хан и посол в России Мухаммад Халид Джамали.
В посольстве отметили, что проект направлен на возобновление работы завода в Карачи и увеличение производственного выпуска продукции и открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве.
"Возрождение ПМЗ при поддержке России отражает нашу общую историю и приверженность более сильному промышленному будущему", — цитирует заявление Хана посольство.