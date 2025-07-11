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Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи

Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи - 11.07.2025, ПРАЙМ

Пакистан и Россия восстановили металлургический завод в Карачи

Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявили РИА Новости в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T04:21+0300

2025-07-11T04:21+0300

2025-07-11T04:21+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявили РИА Новости в пакистанском посольстве в РФ. "Пакистан и Россия подписали Протокол о восстановлении и модернизации Пакистанского металлургического завода (ПМЗ) в Карачи, подтверждая свое давнее промышленное партнерство", - говорится в сообщении посольства. Пакистанский металлургический завод был построен при содействии СССР в 1973 году. Уточняется, что документ был подписан в здании посольства Пакистана в Москве заместителем министра промышленности и производства Саифом Анджумом и генеральным директором ООО "Промышленный инжиниринг" Вадимом Величко. На церемонии присутствовал спецпомощник премьера Пакистана Харун Ахтар Хан и посол в России Мухаммад Халид Джамали. В посольстве отметили, что проект направлен на возобновление работы завода в Карачи и увеличение производственного выпуска продукции и открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве. "Возрождение ПМЗ при поддержке России отражает нашу общую историю и приверженность более сильному промышленному будущему", — цитирует заявление Хана посольство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , пакистан, рф, москва