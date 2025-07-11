https://1prime.ru/20250711/penza-859385085.html

В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1 - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T07:37+0300

2025-07-11T07:37+0300

2025-07-11T07:37+0300

общество

мчс

т плюс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859385085.jpg?1752208671

САРАТОВ, 11 июл - ПРАЙМ. Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. Ранее в филиале "Т Плюс" сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток. "Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой", - написал Денисов в Telegram-канале. Он отметил, что в случае вопросов по подаче электричества и водоснабжения, жителям следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города, в тепловую справочную службу или в свою управляющую компанию. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мчс, т плюс