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В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1 - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1
В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1 - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1
Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T07:37+0300
2025-07-11T07:37+0300
общество
мчс
т плюс
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САРАТОВ, 11 июл - ПРАЙМ. Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. Ранее в филиале "Т Плюс" сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток. "Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой", - написал Денисов в Telegram-канале. Он отметил, что в случае вопросов по подаче электричества и водоснабжения, жителям следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города, в тепловую справочную службу или в свою управляющую компанию. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.
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общество , мчс, т плюс
Общество , МЧС, Т Плюс
07:37 11.07.2025
 
В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

В Пензе восстановили электроснабжение после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1

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САРАТОВ, 11 июл - ПРАЙМ. Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов.
Ранее в филиале "Т Плюс" сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток.
"Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой", - написал Денисов в Telegram-канале.
Он отметил, что в случае вопросов по подаче электричества и водоснабжения, жителям следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города, в тепловую справочную службу или в свою управляющую компанию.
Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.
 
ОбществоМЧСТ Плюс
 
 
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