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В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:57+0300
2025-07-11T12:57+0300
политика
общество
украина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, Россия разочарована тем, что ее сигналы относительно возможного нахождения иностранных военных на Украине не берутся во внимание.
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общество , украина, москва, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
12:57 11.07.2025
 
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым

Песков: размещение иностранных воинских контингентов на Украине неприемлемо

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Россия разочарована тем, что ее сигналы относительно возможного нахождения иностранных военных на Украине не берутся во внимание.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАМОСКВАРФДмитрий Песков
 
 
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