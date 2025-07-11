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В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:57+0300
2025-07-11T12:57+0300
2025-07-11T12:57+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, Россия разочарована тем, что ее сигналы относительно возможного нахождения иностранных военных на Украине не берутся во внимание.
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общество , украина, москва, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
Песков: размещение иностранных воинских контингентов на Украине неприемлемо
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ, неприемлемо для Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Россия разочарована тем, что ее сигналы относительно возможного нахождения иностранных военных на Украине не берутся во внимание.
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