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Песков заявил о дефиците кадров в экономике
Песков заявил о дефиците кадров в экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о дефиците кадров в экономике
Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:09+0300
2025-07-11T09:09+0300
2025-07-11T09:09+0300
экономика
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике. Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. "Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.
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общество , дмитрий песков
Экономика, Общество , Дмитрий Песков
Песков заявил о дефиците кадров в экономике
Песков: дефицит кадров ощущается в экономике в целом
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике.
Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли.
"Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.
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