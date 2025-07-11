https://1prime.ru/20250711/peskov-859388093.html

Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Песков заявил о дефиците кадров в экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ

Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:09+0300

2025-07-11T09:09+0300

2025-07-11T09:09+0300

экономика

общество

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике. Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. "Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.

https://1prime.ru/20250710/novak-859366936.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , дмитрий песков