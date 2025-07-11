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Песков заявил о дефиците кадров в экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков заявил о дефиците кадров в экономике
Песков заявил о дефиците кадров в экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о дефиците кадров в экономике
Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:09+0300
2025-07-11T09:09+0300
экономика
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике. Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. "Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.
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общество , дмитрий песков
Экономика, Общество , Дмитрий Песков
09:09 11.07.2025
 
Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Песков: дефицит кадров ощущается в экономике в целом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит кадров ощущается в экономике в целом - начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кадры – это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём", - отметил он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике.
Песков добавил, что, если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли.
"Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - сказал он.
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