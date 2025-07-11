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Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях
Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях - 11.07.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях
Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:10+0300
2025-07-11T09:10+0300
общество
рф
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут стоить в несколько раз дороже из-за разницы в объемах производства, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - отметил Песков в интервью журналу "Эксперт". "В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - добавил он.
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общество , рф, дмитрий песков
Общество , РФ, Дмитрий Песков
09:10 11.07.2025
 
Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях

В Кремле объяснили присутствие импортных запчастей в российских автомобилях

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут стоить в несколько раз дороже из-за разницы в объемах производства, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - отметил Песков в интервью журналу "Эксперт".
"В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - добавил он.
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