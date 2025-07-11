https://1prime.ru/20250711/peskov-859388241.html

Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях

Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях - 11.07.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях

Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:10+0300

2025-07-11T09:10+0300

2025-07-11T09:10+0300

общество

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут стоить в несколько раз дороже из-за разницы в объемах производства, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - отметил Песков в интервью журналу "Эксперт". "В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - добавил он.

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общество , рф, дмитрий песков