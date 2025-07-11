Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250711/peskov-859399136.html
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков - 11.07.2025, ПРАЙМ
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков
Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:59+0300
2025-07-11T13:04+0300
экономика
общество
украина
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что решение Соединенных Штатов продавать оружие странам НАТО для поставок Украине является бизнесом, так в этом случае "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Песков отметил, что желании европейских лидеров разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
https://1prime.ru/20250711/peskov--859398981.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_113:0:1497:1038_1920x0_80_0_0_7d254bb7623cc22edf9fae5859458b2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, киев, дмитрий песков
Экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков
12:59 11.07.2025 (обновлено: 13:04 11.07.2025)
 
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков

Песков: европейцы обсуждают разные варианты денежного содержания Украины

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что решение Соединенных Штатов продавать оружие странам НАТО для поставок Украине является бизнесом, так в этом случае "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".
Песков отметил, что желании европейских лидеров разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым
12:57
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАКиевДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала