https://1prime.ru/20250711/peskov-859399136.html
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков - 11.07.2025, ПРАЙМ
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков
Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:59+0300
2025-07-11T12:59+0300
2025-07-11T13:04+0300
экономика
общество
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киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что решение Соединенных Штатов продавать оружие странам НАТО для поставок Украине является бизнесом, так в этом случае "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Песков отметил, что желании европейских лидеров разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
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общество , украина, киев, дмитрий песков
Экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков
Европа обсуждает варианты денежного содержания Украины, заявил Песков
Песков: европейцы обсуждают разные варианты денежного содержания Украины
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Европейские страны обсуждают разные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть Киев к продолжению "войны до последнего украинца". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем - войной до последнего украинца. И ставят, собственно, вот эту задачу выделения этих денег, речь идет о десятках миллиардов евро, на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что решение Соединенных Штатов продавать оружие странам НАТО для поставок Украине является бизнесом, так в этом случае "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".
Песков отметил, что желании европейских лидеров разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
В Кремле назвали размещение иностранных войск на Украине неприемлемым