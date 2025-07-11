https://1prime.ru/20250711/peskov-859399284.html
В Кремле прокомментировали стратегию Франции по Арктике
В Кремле прокомментировали стратегию Франции по Арктике - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали стратегию Франции по Арктике
Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая энергичные поползновения со стороны ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:01+0300
2025-07-11T13:01+0300
2025-07-11T13:01+0300
политика
арктика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая энергичные поползновения со стороны ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Учитывая достаточно энергичное, скажем так, поползновение со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также подчеркнул, что в регионе надо сотрудничать, а не сражаться."Вы знаете, однозначно, что в Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал Песков.
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арктика, рф, дмитрий песков, франция
Политика, АРКТИКА, РФ, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ
В Кремле прокомментировали стратегию Франции по Арктике
Песков: Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая энергичные поползновения со стороны ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий.
"Учитывая достаточно энергичное, скажем так, поползновение со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что в регионе надо сотрудничать, а не сражаться.
"Вы знаете, однозначно, что в Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал Песков.
Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике