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В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков
В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:00+0300
2025-07-11T13:00+0300
политика
общество
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рф
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в виду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", - сказал Песков. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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общество , сша, рф, украина, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:00 11.07.2025
 
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков

Песков: ждем "важного заявления" Трампа , чтобы понять, что он имел в виду

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в виду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", - сказал Песков.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Трамп анонсировал важное заявление по России
08:03
 
ПолитикаОбществоСШАРФУКРАИНАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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