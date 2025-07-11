https://1prime.ru/20250711/peskov-859399613.html

В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе

В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:01+0300

2025-07-11T13:01+0300

2025-07-11T13:01+0300

политика

общество

европа

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. "Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250711/peskov-859399446.html

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общество , европа, украина, дмитрий песков