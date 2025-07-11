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В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:01+0300
2025-07-11T13:01+0300
политика
общество
европа
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. "Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.
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общество , европа, украина, дмитрий песков
Политика, Общество , ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:01 11.07.2025
 
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе

Песков: вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не востребован в ЕС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе.
"Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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