https://1prime.ru/20250711/peskov-859399613.html
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:01+0300
2025-07-11T13:01+0300
2025-07-11T13:01+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. "Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250711/peskov-859399446.html
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общество , европа, украина, дмитрий песков
Политика, Общество , ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность диалога с Россией в Европе
Песков: вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не востребован в ЕС
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе.
"Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", заявил Песков