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В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией
В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:14+0300
2025-07-11T13:14+0300
2025-07-11T13:14+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. "Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250710/merts-859370339.html
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Экономика, Общество , ФРГ, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Песков: канцлер ФРГ Мерц является апологетом конфронтационности с Россией
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях.
"Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.
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