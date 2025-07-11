https://1prime.ru/20250711/peskov-859400485.html

В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией

В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:14+0300

2025-07-11T13:14+0300

2025-07-11T13:14+0300

экономика

общество

фрг

москва

европа

дмитрий песков

фридрих мерц

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. "Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250710/merts-859370339.html

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общество , фрг, москва, европа, дмитрий песков, фридрих мерц