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Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио

Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ

Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:59+0300

2025-07-11T13:59+0300

2025-07-11T14:00+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. "Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20250711/lavrov-859389759.html

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общество , украина, сша, марко рубио, дмитрий песков, сергей лавров, асеан