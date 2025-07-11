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Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио
Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ
Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:59+0300
2025-07-11T14:00+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. "Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.
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общество , украина, сша, марко рубио, дмитрий песков, сергей лавров, асеан
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, АСЕАН
13:59 11.07.2025 (обновлено: 14:00 11.07.2025)
 
Песков не раскрыл суть предложений, озвученных на встрече Лаврова и Рубио

Песков: по понятным причинам не могу рассказать о сути предложений по Украине

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
"Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАМарко РубиоДмитрий ПесковСергей ЛавровАСЕАН
 
 
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