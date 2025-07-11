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В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда - 11.07.2025, ПРАЙМ
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда
Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T00:25+0300
2025-07-11T00:25+0300
общество
москва
сергей собянин
ржд
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах", - сказал Собянин. Мэр отметил, что сложность проекта заключается в том, что в московском метрополитене самые короткие интервалы движения поездов - 90 секунд. "И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем", - сказал он. Также мэр рассказал, что в Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны.
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общество , москва, сергей собянин, ржд
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин, РЖД
00:25 11.07.2025
 
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда

Собянин: первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что сложность проекта заключается в том, что в московском метрополитене самые короткие интервалы движения поездов - 90 секунд.
"И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем", - сказал он.
Также мэр рассказал, что в Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны.
 
ОбществоМОСКВАСергей СобянинРЖД
 
 
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