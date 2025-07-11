https://1prime.ru/20250711/poezda-859381477.html
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда - 11.07.2025, ПРАЙМ
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда
Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T00:25+0300
2025-07-11T00:25+0300
2025-07-11T00:25+0300
общество
москва
сергей собянин
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859381477.jpg?1752182746
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что сложность проекта заключается в том, что в московском метрополитене самые короткие интервалы движения поездов - 90 секунд.
"И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем", - сказал он.
Также мэр рассказал, что в Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин, ржд
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин, РЖД
В московском метро начнут курсировать первые беспилотные поезда
Собянин: первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года, в РЖД активно работают над беспилотными поездами на МЦК и МЦД, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что сложность проекта заключается в том, что в московском метрополитене самые короткие интервалы движения поездов - 90 секунд.
"И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем", - сказал он.
Также мэр рассказал, что в Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны.