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Глава МИД Польши увидел "поводы бояться России"
Глава МИД Польши увидел "поводы бояться России" - 11.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши увидел "поводы бояться России"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:13+0300
2025-07-11T10:13+0300
2025-07-11T10:13+0300
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ВАРШАВА, 11 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы. "У нас есть поводы бояться России", - сказал Сикорский в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша Россию в качестве своего врага. Среди надуманных причин министр назвал то, что Россия якобы угрожает стране, "в том числе ядерным оружием", хотя никогда таких угроз в адрес каких бы то ни было стран Москва не делала, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения. При этом Сикорский утверждает, что это Россия "решила, что является врагом Запада", хотя в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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общество , радослав сикорский, нато
Политика, Общество , Радослав Сикорский, НАТО
Глава МИД Польши увидел "поводы бояться России"
Глава МИД Польши Сикорский заявил, что у страны есть повод бояться России
ВАРШАВА, 11 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что у Варшавы есть повод бояться Москвы.
"У нас есть поводы бояться России", - сказал Сикорский в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша Россию в качестве своего врага.
Среди надуманных причин министр назвал то, что Россия якобы угрожает стране, "в том числе ядерным оружием", хотя никогда таких угроз в адрес каких бы то ни было стран Москва не делала, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения.
При этом Сикорский утверждает, что это Россия "решила, что является врагом Запада", хотя в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США