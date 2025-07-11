https://1prime.ru/20250711/polsha-859405375.html

Россия отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде

Россия отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде - 11.07.2025, ПРАЙМ

Россия отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде

Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде, сообщили в МИД России. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:31+0300

2025-07-11T15:31+0300

2025-07-11T15:31+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде, сообщили в МИД России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства РФ в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно было закрыться до 30 июня. "Одиннадцатого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В МИД добавили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Польши. "Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - заключили в министерстве. В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://1prime.ru/20250711/polsha-859391711.html

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польша, рф, москва, радослав сикорский, мид, россия, калининград