https://1prime.ru/20250711/polzovateli-859382355.html

Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети - 11.07.2025, ПРАЙМ

Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T02:00+0300

2025-07-11T02:00+0300

2025-07-11T02:00+0300

общество

карелия

московская область

москва

steam

downdetector

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. "Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

карелия

московская область

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , карелия, московская область, москва, steam, downdetector