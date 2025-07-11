https://1prime.ru/20250711/polzovateli-859382355.html
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети - 11.07.2025, ПРАЙМ
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T02:00+0300
2025-07-11T02:00+0300
2025-07-11T02:00+0300
общество
карелия
московская область
москва
steam
downdetector
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
"Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск.
Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
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общество , карелия, московская область, москва, steam, downdetector
Общество , Карелия, Московская область, МОСКВА, Steam, Downdetector
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети в России
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
"Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск.
Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.