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Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети - 11.07.2025, ПРАЙМ
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T02:00+0300
2025-07-11T02:00+0300
общество
карелия
московская область
москва
steam
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859382355.jpg?1752188402
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. "Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
карелия
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192
40
192
40
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1
5
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192
40
192
40
общество , карелия, московская область, москва, steam, downdetector
Общество , Карелия, Московская область, МОСКВА, Steam, Downdetector
02:00 11.07.2025
 
Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи Steam сообщили о сбое в работе соцсети в России

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
"Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск.
Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
 
ОбществоКарелияМосковская областьМОСКВАSteamDowndetector
 
 
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