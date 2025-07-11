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Названы самые крупные поставщики шоколада в Россию

Названы самые крупные поставщики шоколада в Россию - 11.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые крупные поставщики шоколада в Россию

Самыми крупными поставщиками шоколада в Россию по итогам первых четырех месяцев этого года стали Германия, Италия и Бельгия - суммарно эти страны экспортировали | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T04:15+0300

2025-07-11T04:15+0300

2025-07-11T04:15+0300

общество

италия

германия

бельгия

оон

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Самыми крупными поставщиками шоколада в Россию по итогам первых четырех месяцев этого года стали Германия, Италия и Бельгия - суммарно эти страны экспортировали в Россию шоколада более чем на 133 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и статслужб разных стран. Так, согласно доступным данным, больше всего шоколада за январь-апрель текущего года Россия импортировала из Германии - на 67,2 миллиона долларов. На втором месте расположилась Италия с 38,6 миллиона долларов, а замкнула тройку Бельгия с поставками на 27,5 миллиона. В пятерку также вошли Турция и Казахстан, откуда шоколада приехало на 19,4 миллиона и 15,4 миллиона долларов соответственно. Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле. Следом по величине поставок РФ расположились Польша (12,7 миллиона долларов), Китай (8,6 миллиона), Австрия (5,5 миллиона), Болгария (3,7 миллиона) и Армения (3,2 миллиона). Замкнули топ-15 Испания, продавшая России шоколада на 2,7 миллиона долларов, Литва - 2,6 миллиона, Сербия - 2,4 миллиона, Таиланд - 1,3 миллиона и Латвия - 1,1 миллиона. Среди этих стран больше всего за год, по сравнению с январем-апрелем 2024 года, поставки в РФ нарастили Сербия - в 3,1 раза, Италия - в 3 раза, Китай - в 2,3 раза, Турция - вдвое, а Испания - в 1,9 раза. Сильнее всего российский импорт шоколада упал из Латвии - почти в 3 раза, Польши - в 1,7 раза и Литвы - на 18%.

италия

германия

бельгия

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общество , италия, германия, бельгия, оон