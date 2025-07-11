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Названы самые частые причины отказа в трудоустройстве
Названы самые частые причины отказа в трудоустройстве - 11.07.2025, ПРАЙМ
Названы самые частые причины отказа в трудоустройстве
Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве кандидатов работодатели назвали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T07:37+0300
2025-07-11T07:37+0300
2025-07-11T07:37+0300
общество
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве кандидатов работодатели назвали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные ожидания соискателя, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Самым распространенным фактором для отказа кандидату в трудоустройстве 70% опрошенных работодателей называют отсутствие необходимых навыков. Чуть меньше респондентов отметили случаи обмана со стороны кандидатов во время собеседований (63%). Еще 50% работодателей поделились, что слишком высокие зарплатные ожидания также могут стать основанием для отказа", - говорится в исследовании.
Согласно данным, почти для половины опрошенных компаний (49%) поводом для отказа в принятии на работу является токсичность, для 39% - негативный отзыв предыдущего работодателя, а для трети (33%) - неопрятный внешний вид. Чуть более четверти респондентов (27%) отказывали из-за несоответствия ценностям корпоративной культуры компании и в целом плохого впечатления о кандидате (11%).
Другим поводом для отказа в трудоустройстве у 7% работодателей стало опоздание на собеседование, у 4% - наличие грамматических ошибок или опечаток в резюме, по 1% указали на неподходящий знак зодиака и наличие кредитов у собеседуемого.
"При этом работодатели чаще всего отказывают кандидатам устно по итогам собеседования, либо в виде смс в мессенджере (по 33%). Чуть реже это делают по телефону (22%). 2% отправляют письмо на почту, а 4% предпочитают не отказывать кандидатам напрямую", - уточнили в документе.
В исследовании, которое проходило в период с 24 по 27 июня этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.
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общество
Названы самые частые причины отказа в трудоустройстве
"Работа.ру" и "СберПодбор" назвали самые частые причины отказа в трудоустройстве
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве кандидатов работодатели назвали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные ожидания соискателя, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Самым распространенным фактором для отказа кандидату в трудоустройстве 70% опрошенных работодателей называют отсутствие необходимых навыков. Чуть меньше респондентов отметили случаи обмана со стороны кандидатов во время собеседований (63%). Еще 50% работодателей поделились, что слишком высокие зарплатные ожидания также могут стать основанием для отказа", - говорится в исследовании.
Согласно данным, почти для половины опрошенных компаний (49%) поводом для отказа в принятии на работу является токсичность, для 39% - негативный отзыв предыдущего работодателя, а для трети (33%) - неопрятный внешний вид. Чуть более четверти респондентов (27%) отказывали из-за несоответствия ценностям корпоративной культуры компании и в целом плохого впечатления о кандидате (11%).
Другим поводом для отказа в трудоустройстве у 7% работодателей стало опоздание на собеседование, у 4% - наличие грамматических ошибок или опечаток в резюме, по 1% указали на неподходящий знак зодиака и наличие кредитов у собеседуемого.
"При этом работодатели чаще всего отказывают кандидатам устно по итогам собеседования, либо в виде смс в мессенджере (по 33%). Чуть реже это делают по телефону (22%). 2% отправляют письмо на почту, а 4% предпочитают не отказывать кандидатам напрямую", - уточнили в документе.
В исследовании, которое проходило в период с 24 по 27 июня этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.