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В App Store появилось приложение Альфа-банка

В App Store появилось приложение Альфа-банка - 11.07.2025, ПРАЙМ

В App Store появилось приложение Альфа-банка

Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе", сообщает банк. Также в этом убедился корреспондент РИА Новости. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:30+0300

2025-07-11T09:30+0300

2025-07-11T09:30+0300

общество

альфа-банк

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе", сообщает банк. Также в этом убедился корреспондент РИА Новости. "Скорее скачивайте приложение Альфа-банка на айфон… и пользуйтесь всеми функциями, как раньше. Установите на айфон приложение "Делим вместе" как можно скорее", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. В англоязычной версии приложение называется Split Activities.

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общество , альфа-банк