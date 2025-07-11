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В App Store появилось приложение Альфа-банка - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В App Store появилось приложение Альфа-банка
В App Store появилось приложение Альфа-банка - 11.07.2025, ПРАЙМ
В App Store появилось приложение Альфа-банка
Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе", сообщает банк. Также в этом убедился корреспондент РИА Новости. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:30+0300
2025-07-11T09:30+0300
общество
альфа-банк
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе", сообщает банк. Также в этом убедился корреспондент РИА Новости. "Скорее скачивайте приложение Альфа-банка на айфон… и пользуйтесь всеми функциями, как раньше. Установите на айфон приложение "Делим вместе" как можно скорее", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. В англоязычной версии приложение называется Split Activities.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
общество , альфа-банк
Общество , Альфа-банк
09:30 11.07.2025
 
В App Store появилось приложение Альфа-банка

Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Приложение Альфа-банка появилось в App Store под названием "Делим вместе", сообщает банк. Также в этом убедился корреспондент РИА Новости.
"Скорее скачивайте приложение Альфа-банка на айфон… и пользуйтесь всеми функциями, как раньше. Установите на айфон приложение "Делим вместе" как можно скорее", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
В англоязычной версии приложение называется Split Activities.
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