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Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе

Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ

Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе

Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T20:43+0300

2025-07-11T20:43+0300

2025-07-11T20:43+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава Пентагона не подтвердит целесообразность такого решения. Ранее комитет сената США по ВС подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. "Запрещает сокращение численности вооружённых сил США в Европе или отказ США от командования постом верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны не оценит влияние на интересы США и НАТО и не подтвердит конгрессу, что такие действия отвечают национальным интересам", - говорится в опубликованном законопроекте. Председателю Объединённого комитета начальников штабов и командующему Европейским командованием ВС США предписано проводить независимую оценку рисков любых подобных действий, следует из законопроекта.

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