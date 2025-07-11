Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250711/proekt-859415553.html
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе - 11.07.2025, ПРАЙМ
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе
Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T20:43+0300
2025-07-11T20:43+0300
вооружения
сша
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава Пентагона не подтвердит целесообразность такого решения. Ранее комитет сената США по ВС подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. "Запрещает сокращение численности вооружённых сил США в Европе или отказ США от командования постом верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны не оценит влияние на интересы США и НАТО и не подтвердит конгрессу, что такие действия отвечают национальным интересам", - говорится в опубликованном законопроекте. Председателю Объединённого комитета начальников штабов и командующему Европейским командованием ВС США предписано проводить независимую оценку рисков любых подобных действий, следует из законопроекта.
https://1prime.ru/20250621/evropa-858765725.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, дональд трамп, нато
Вооружения, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО
20:43 11.07.2025
 
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность войск в Европе

Проект оборонного бюджета США на 2026 год запрещает сокращать численность ВС в Европе

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава Пентагона не подтвердит целесообразность такого решения.
Ранее комитет сената США по ВС подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Запрещает сокращение численности вооружённых сил США в Европе или отказ США от командования постом верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны не оценит влияние на интересы США и НАТО и не подтвердит конгрессу, что такие действия отвечают национальным интересам", - говорится в опубликованном законопроекте.
Председателю Объединённого комитета начальников штабов и командующему Европейским командованием ВС США предписано проводить независимую оценку рисков любых подобных действий, следует из законопроекта.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Глава концерна Leonardo призвал к созданию в Европе "оружейного гиганта"
21 июня, 22:01
 
ВооруженияСШАЕВРОПАДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала