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Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился - 11.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился
Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился - 11.07.2025, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:10+0300
2025-07-11T16:10+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России."В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор.Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.
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финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
16:10 11.07.2025
 
Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился

ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса России в январе-мае снизился до $24,3 млрд

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России.
"В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор.
Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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