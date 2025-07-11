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Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19%

Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19% - 11.07.2025, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:16+0300

2025-07-11T16:16+0300

2025-07-11T16:16+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 47,9 миллиарда долларов США против 59,1 миллиарда долларов США в январе-мае 2024 года как за счет снижения экспорта, так и увеличения импорта", - говорится в сообщении. В материалах ЦБ приводятся данные, согласно которым экспорт из России за пять месяцев составил 162,8 миллиарда долларов (сокращение на 5,7%), импорт - 115 миллиардов долларов (увеличение на 1,3%).

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сша, рф, россия, банк россии