https://1prime.ru/20250711/prognoz-859416257.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе - 11.07.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и символического ослабления рубля к юаню, доллар и евро... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T22:06+0300

2025-07-11T22:06+0300

2025-07-11T22:21+0300

экономика

рф

сша

китай

дональд трамп

богдан зварич

владимир чернов

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

x5 retail group

https://cdnn.1prime.ru/img/82713/30/827133037_0:2867:3421:4791_1920x0_80_0_0_209ad3c816c0490f6f4005f0c25bd7dd.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и символического ослабления рубля к юаню, доллар и евро подрастут к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 2,3% - до 2704 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом опустится в пределах 1,5 доллара - до 68,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,17 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 2 копейки - до 10,97 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 84 копейки, до 78,73 рубля, евро - на 1,13 рубля, до 92,25 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Главными темами на будущей неделе останутся геополитика, валютные и сырьевые котировки, сигналы регуляторов, корпоративные новости и ключевая макростатистика", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "В среду X5 представит обновленную информацию по операционным результатам за шесть месяцев, банк "Санкт-Петербург" раскроет финрезультаты за первое полугодие по РСБУ. В пятницу акционеры "О'Кей" на внеочередном общем собрании обсудят вопрос внутригрупповой реструктуризации. На предстоящей неделе ожидается немало статистики, важной для общерыночных настроений", - добавил он. В связи с переносом срока введения пошлин США на 1 августа инвесторы в моменте стали слабее реагировать на текущие новости по "торговым войнам", и на предстоящей неделе в центре внимания будет, скорее, экономическая статистика, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург. "Так, в Штатах выйдут июньские данные по промышленному производству, розничным продажам и, главное, по динамике потребительских цен. Если инфляция в стране ускорится слабее прогнозов, доходности трежерей снизятся в ожидании скорого смягчения политики ФРС, а основные фондовые индексы США вырастут", - пояснил Григорьев. "Для ряда рисковых активов (в том числе для сырья) важной будет и статистика из Китая – июньские оценки внешней торговли, производства и розницы, а также данные по росту ВВП КНР во втором квартале", - добавил он. "Фиксация реестра акционеров Сбербанка и ряда других крупных эмитентов продолжит оказывать давление на российские акции. Рынок нефти продолжит двигаться в широком боковом канале, балансируя между опасениями по поводу усиления торговых войн и угрозами расширения санкций в отношении России и Ирана", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Динамика и направление движения российского фондового рынка на следующей торговой неделе будет во многом зависеть от так называемого сюрприза от президента США, так как Дональд Трамп анонсировал сделать очень важное заявление в отношении РФ в предстоящий понедельник, 14 июля", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Если в понедельник последуют какие-то реальные действия со стороны США в данном направлении, или они будут еще раз анонсированы, то, скорее всего, фондовый рынок РФ останется под давлением на протяжении всей следующей торговой недели, считает он. На динамику российского рынка на следующей неделе влияние могут оказать геополитические новости, дивидендные отсечки российских компаний, а также ожидания по июльскому заседанию ЦБ РФ, комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Рубль сохранит устойчивость к юаню Курс рубля на следующей неделе будет стабильным, считает Зварич. "Так, китайская валюта уже полтора месяца провела в нижней границе диапазона 10,8-11,3 рубля, и мы не видим поводов для выхода за этот диапазон. Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы", - добавляет он. На валютном рынке рубль по-прежнему не подает сигналов к развороту вниз, замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Говорить о возможной смене тенденции по рублю на нисходящую можно будет при закреплении юаня, доллара и евро выше района предыдущих максимумов 11,35 рубля, 80,60 рубля и 93,50 рубля, соответственно", - считает она. Слабый спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, активный интерес к покупке рублевого долга, увеличенные продажи валюты в рамках бюджетного правила пока не позволяют унять силу рубля, полагает Шепелев. "До заседания ЦБ, когда ключевая ставка может быть понижена, принципиальных изменений на валютном рынке не ожидаем", - добавляет он. Динамика индексов "Российский фондовый рынок на следующей неделе может остаться в среднесрочных диапазонах значений, в частности, 2600-3055 пунктов по индексу Мосбиржи при отсутствии значимых изменений в геополитической или экономической картине и протестировать нижнюю границу диапазона в случае введения новых западных санкций, а также из-за дивидендных гэпов по ряду ключевых историй", - прогнозирует Кожухова. В "БКС Мир инвестиций" базово ждут отскока выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и затем преимущественно боковой динамики, однако при дальнейшем ухудшении внешних сигналов нельзя исключать обновления годовых минимумов, рассказал Шепелев. "Если же никаких реальных действий со стороны Дональда Трампа не последует и все обойдется лишь очередными угрозами, то фондовый рынок РФ получит драйвер к росту, так как текущие риски снизятся, индекс Московской биржи вновь превысит 2700 пунктов", – ожидает Чернов. Если статистика поставит под сомнение перспективы снижения ключевой ставки, доходности на долговом рынке вырастут, а индекс Мосбиржи уйдет к 2600 пунктов, считает Григорьев. Тональность выступления Трампа может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций, отмечает Зварич. "Этот фактор может привести к снижению рынка, однако его влияние, скорее всего, будет краткосрочным. Также давление на динамику индекса Мосбиржи может оказать прохождение дивидендных отсечек по отдельным акциям", - указывает эксперт.

https://1prime.ru/20250711/potolok-859415749.html

рф

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, сша, китай, дональд трамп, богдан зварич, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", x5 retail group, рынок