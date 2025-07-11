https://1prime.ru/20250711/putin--859409888.html

Путин подписал указ об основах языковой политики

Путин подписал указ об основах языковой политики - 11.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ об основах языковой политики

Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T17:46+0300

2025-07-11T17:46+0300

2025-07-11T18:11+0300

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в указе.В Основах государственной языковой политики отмечено:Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.

https://1prime.ru/20250711/putin-859386728.html

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общество , владимир путин, россия