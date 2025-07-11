https://1prime.ru/20250711/putin--859409888.html
Путин подписал указ об основах языковой политики
Путин подписал указ об основах языковой политики - 11.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ об основах языковой политики
Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:46+0300
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2025-07-11T18:11+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в указе.В Основах государственной языковой политики отмечено:Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
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общество , владимир путин, россия
Общество , Владимир Путин, РОССИЯ
Путин подписал указ об основах языковой политики
Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в указе.
В Основах государственной языковой политики отмечено:
- русский язык объединяет многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность русского мира;
- русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими ценностями;
- создание условий для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве является задачей госполитики;
- сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики;
- повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи госполитики;
- Россия в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом;
- создание единой линейки школьных учебников по госязыкам республик Российской Федерации является одним из основных направлений языковой политики;
- совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России включено в задачи государственной языковой политики.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
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