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Путин подписал указ об основах языковой политики - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал указ об основах языковой политики
Путин подписал указ об основах языковой политики - 11.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ об основах языковой политики
Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:46+0300
2025-07-11T18:11+0300
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в указе.В Основах государственной языковой политики отмечено:Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
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общество , владимир путин, россия
Общество , Владимир Путин, РОССИЯ
17:46 11.07.2025 (обновлено: 18:11 11.07.2025)
 
Путин подписал указ об основах языковой политики

Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в указе.
В Основах государственной языковой политики отмечено:
  • русский язык объединяет многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность русского мира;
  • русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими ценностями;
  • создание условий для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве является задачей госполитики;
  • сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики;
  • повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи госполитики;
  • Россия в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом;
  • создание единой линейки школьных учебников по госязыкам республик Российской Федерации является одним из основных направлений языковой политики;
  • совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России включено в задачи государственной языковой политики.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
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