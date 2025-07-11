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Путин и Трамп могут договориться о продлении СНВ-3

Путин и Трамп могут договориться о продлении СНВ-3 - 11.07.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп могут договориться о продлении СНВ-3

Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп еще могут достичь политического решения о продлении ограничений,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T01:41+0300

2025-07-11T01:41+0300

2025-07-11T01:41+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп еще могут достичь политического решения о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Технически срок действия договора СНВ-3 истекает 6 февраля 2026 года, но президент Путин и президент Трамп вполне могут обсудить возможность продлить основные положения договора после этой даты. Они могли бы достичь политического соглашения о взаимном соблюдении лимита СНВ-3", - сообщил он РИА Новости на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Как отметил глава ассоциации, такая договоренности лидеров двух стран могла бы действовать до завершения переговоров по более всеобъемлющему и прочному договору между Москвой и Вашингтоном, которое будет охватывать вопросы стратегического ядерного оружия, ракет средней дальности, "субстратегические" вооружения и противоракетную оборону. Путин в 2023 году заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.

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общество , сша, вашингтон, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид