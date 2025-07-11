https://1prime.ru/20250711/putin-859386728.html

"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине

"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине

Российский лидер Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в материале для издания Financial Times... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:29+0300

2025-07-11T08:29+0300

2025-07-11T08:29+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в материале для издания Financial Times написала журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн."Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — сказано в тексте материала.По мнению автора статьи, вопреки быстрой смене обстоятельств, только российский президент сохраняет свою позицию. Путин в ходе телефонных бесед с главами других государств всегда обращает внимание, что мир на Украине возможен только после устранения коренных причин конфликта.Кауфманн подчеркнула, что Путин ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение, как он выражается, "коренных причин" конфликта, резюмировала она.

https://1prime.ru/20250710/gazeta-859373712.html

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россия, запад, владимир путин