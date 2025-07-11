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"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине
"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине
Российский лидер Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в материале для издания Financial Times... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:29+0300
2025-07-11T08:29+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в материале для издания Financial Times написала журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн."Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — сказано в тексте материала.По мнению автора статьи, вопреки быстрой смене обстоятельств, только российский президент сохраняет свою позицию. Путин в ходе телефонных бесед с главами других государств всегда обращает внимание, что мир на Украине возможен только после устранения коренных причин конфликта.Кауфманн подчеркнула, что Путин ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение, как он выражается, "коренных причин" конфликта, резюмировала она.
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
08:29 11.07.2025
 
"Ясно дал понять": на Западе сделали неожиданное признание о Путине

Журналистка Кауфманн: Путин не обращает внимание на резкие выпады Трампа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не обращает внимание на резкие выпады главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в материале для издания Financial Times написала журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн.
"Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — сказано в тексте материала.
По мнению автора статьи, вопреки быстрой смене обстоятельств, только российский президент сохраняет свою позицию. Путин в ходе телефонных бесед с главами других государств всегда обращает внимание, что мир на Украине возможен только после устранения коренных причин конфликта.
Кауфманн подчеркнула, что Путин ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение, как он выражается, "коренных причин" конфликта, резюмировала она.
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