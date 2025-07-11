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Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине
Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине
Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T23:03+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. "Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками... По всем докладам – поставки возобновлены", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, при этом не уточнил, о каких конкретно поставках вооружений идет речь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, киев, сша, владимир зеленский, пит хегсет, дональд трамп, nbc, cnn, нато
УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Дональд Трамп, NBC, CNN, НАТО
Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине
Зеленский заявил о возобновлении военной помощи Украине, не уточнив от каких стран
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
"Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками... По всем докладам – поставки возобновлены", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, при этом не уточнил, о каких конкретно поставках вооружений идет речь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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