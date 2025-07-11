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Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь
Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь - 11.07.2025, ПРАЙМ
Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке Украине четвертого мобильного полевого госпиталя и обучении украинских военных обращению с ним. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:19+0300
2025-07-11T14:19+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке Украине четвертого мобильного полевого госпиталя и обучении украинских военных обращению с ним. "Технологическая группа Rheinmetall, базирующаяся в Дюссельдорфе, поставляет Украине еще один мобильный полевой госпиталь. Кроме того, служащие ВС Украины прошли обучение на объекте Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Меккенбойрене", - сообщила компания в пресс-релизе. Отмечается, что заказы на дальнейшие поставки и обучение по их использованию будут реализованы до конца 2026 года. По данным Rheinmetall, модульная система состоит из трех автопоездов с прицепами, каждый из которых оснащен двумя контейнерными модулями. В собранном виде они образуют функциональный медицинский центр с различными отделениями, включая приемную, отделение неотложной помощи, рентген, операционную и отделение интенсивной терапии. Мобильный госпиталь может быть перемещен, настроен и введен в эксплуатацию в течение короткого времени. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, европа, германия, сергей лавров, rheinmetall, financial times, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, Rheinmetall, Financial Times, НАТО
Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке Украине четвертого мобильного полевого госпиталя и обучении украинских военных обращению с ним.
"Технологическая группа Rheinmetall, базирующаяся в Дюссельдорфе, поставляет Украине еще один мобильный полевой госпиталь. Кроме того, служащие ВС Украины прошли обучение на объекте Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Меккенбойрене", - сообщила компания в пресс-релизе.
Отмечается, что заказы на дальнейшие поставки и обучение по их использованию будут реализованы до конца 2026 года.
По данным Rheinmetall, модульная система состоит из трех автопоездов с прицепами, каждый из которых оснащен двумя контейнерными модулями. В собранном виде они образуют функциональный медицинский центр с различными отделениями, включая приемную, отделение неотложной помощи, рентген, операционную и отделение интенсивной терапии. Мобильный госпиталь может быть перемещен, настроен и введен в эксплуатацию в течение короткого времени.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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