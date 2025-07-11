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СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР - 11.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР
СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР
Южная Корея, США и Япония в ходе дипломатических переговоров на высшем уровне, прошедших по линии АСЕАН в пятницу, подтвердили свое твердое намерение провести... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:41+0300
2025-07-11T13:41+0300
политика
южная корея
сша
япония
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Южная Корея, США и Япония в ходе дипломатических переговоров на высшем уровне, прошедших по линии АСЕАН в пятницу, подтвердили свое твердое намерение провести денуклиаризацию КНДР, передает агентство Рёнхап. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Джу, генеральный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая провели встречу представителей внешнеполитических ведомств трех государств в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Подобная трехсторонняя встреча дипломатов на высшем уровне прошла впервые с момента избрания нового южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в июне. "Все три стороны подтвердили, что их стремление осуществить денуклиаризацию Северной Кореи остается неизменным, и согласились создать систему сдерживания, основанную на тесном трехстороннем взаимодействии и сотрудничестве в сфере безопасности трех государств", - цитирует Рёнхап заявление министерства иностранных дел Республики Корея. Как отмечает Рёнхап, Пак Юн Джу также призвал США и Японию к "содействию усилиям Южной Кореи по снижению напряжения между Кореями и восстановлению диалога с Севером". Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение анти-северокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в среду южнокорейские власти репатриировали шестерых гражданах КНДР, которые были спасены ими в море в этом году. В столице Малайзии проходят мероприятия 58-й министерской встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и серия встреч глав МИД стран АСЕАН с диалоговыми партнерами в многосторонних форматах, инициированных региональным блоком, в том числе ВАС и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), а также встречи министров в двустороннем формате. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания. Неполное диалоговое партнерство связывает АСЕАН с Бразилией, Марокко, Норвегией, Пакистаном, ЮАР, Швейцарией, Турцией и ОАЭ.
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южная корея, сша, япония, марко рубио, асеан, мид, ес
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ЯПОНИЯ, Марко Рубио, АСЕАН, МИД, ЕС
13:41 11.07.2025
 
СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР

Рёнхап: Южная Корея, США и Япония подтвердили намерение провести денуклиаризацию КНДР

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Южная Корея, США и Япония в ходе дипломатических переговоров на высшем уровне, прошедших по линии АСЕАН в пятницу, подтвердили свое твердое намерение провести денуклиаризацию КНДР, передает агентство Рёнхап.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Джу, генеральный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая провели встречу представителей внешнеполитических ведомств трех государств в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Подобная трехсторонняя встреча дипломатов на высшем уровне прошла впервые с момента избрания нового южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в июне.
"Все три стороны подтвердили, что их стремление осуществить денуклиаризацию Северной Кореи остается неизменным, и согласились создать систему сдерживания, основанную на тесном трехстороннем взаимодействии и сотрудничестве в сфере безопасности трех государств", - цитирует Рёнхап заявление министерства иностранных дел Республики Корея.
Как отмечает Рёнхап, Пак Юн Джу также призвал США и Японию к "содействию усилиям Южной Кореи по снижению напряжения между Кореями и восстановлению диалога с Севером".
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение анти-северокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в среду южнокорейские власти репатриировали шестерых гражданах КНДР, которые были спасены ими в море в этом году.
В столице Малайзии проходят мероприятия 58-й министерской встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и серия встреч глав МИД стран АСЕАН с диалоговыми партнерами в многосторонних форматах, инициированных региональным блоком, в том числе ВАС и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), а также встречи министров в двустороннем формате.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания. Неполное диалоговое партнерство связывает АСЕАН с Бразилией, Марокко, Норвегией, Пакистаном, ЮАР, Швейцарией, Турцией и ОАЭ.
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