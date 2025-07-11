https://1prime.ru/20250711/rosatom-859398470.html

"Росатом" начал готовиться к строительству энергоблока Белоярской АЭС

"Росатом" начал готовиться к строительству энергоблока Белоярской АЭС - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Росатом" начал готовиться к строительству энергоблока Белоярской АЭС

Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:47+0300

2025-07-11T12:47+0300

2025-07-11T12:47+0300

энергетика

ростехнадзор

росатом

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время начаты разработка грунта и вывоз скального грунта, а также ведётся подготовка временных дорог, ограждений и строительно-монтажной базы, уточнил журналистам руководитель группы по проекту сооружения энергоблока БМ-1200М Андрей Смелов. Он добавил, что стадия проектирования продлится до 31 октября, после чего документы будут поданы в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.

https://1prime.ru/20250701/rosatom-859055520.html

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