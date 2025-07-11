https://1prime.ru/20250711/rosgvardiya-859412370.html
В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов
В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов
Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:24+0300
2025-07-11T18:24+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В рейде при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа", - рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. Они переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами. Также 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки, сообщила пресс-служба.
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Общество , МОСКВА, Балашиха, РФ, Росгвардия
В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов
В Балашихе силовики выявили 150 нарушителей миграционного законодательства
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"В рейде при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа", - рассказали в ведомстве.
По информации Росгвардии, были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. Они переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами.
Также 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки, сообщила пресс-служба.
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