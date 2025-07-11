https://1prime.ru/20250711/rosgvardiya-859412370.html

В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов

В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Балашихе во время рейда выявили 150 нелегалов

Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T18:24+0300

2025-07-11T18:24+0300

2025-07-11T18:25+0300

общество

москва

балашиха

рф

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/49/841454995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5c7e836a4ef4acc39988ee3202a4f7b.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В рейде при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа", - рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. Они переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами. Также 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки, сообщила пресс-служба.

https://1prime.ru/20250707/zaderzhanie-859237207.html

москва

балашиха

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, балашиха, рф, росгвардия