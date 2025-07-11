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Роснедра рассказали о росте извлекаемых запасов нефти и газа в России

Роснедра рассказали о росте извлекаемых запасов нефти и газа в России - 11.07.2025, ПРАЙМ

Роснедра рассказали о росте извлекаемых запасов нефти и газа в России

Увеличение извлекаемых запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в первом полугодии составило 183 миллиарда кубометров, нефти - 54,5 миллиона тонн,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:49+0300

2025-07-11T12:49+0300

2025-07-11T12:49+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Увеличение извлекаемых запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в первом полугодии составило 183 миллиарда кубометров, нефти - 54,5 миллиона тонн, конденсата - 15 миллионов тонн, но основной прирост ожидается во втором полугодии по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности, сообщают Роснедра. "В первом полугодии 2025 года прирост извлекаемых запасов природного газа за счет геологоразведочных работ составил 183 млрд кубометров, нефти - 54,5 млн тонн, конденсата - 15 млн тонн. Основной прирост ожидается во втором полугодии - по мере завершения сезонных ГРР и сдачи отчетности", - говорится в сообщении. Также отмечен рост числа действующих лицензий на углеводородное сырье - сейчас их 4073, из них 1986 - на разведку и добычу, 1452 - на совмещенные виды работ, 617 - на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений, 18 - на разработку технологий изучения и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. "Геологоразведочные работы остаются ключевым инструментом обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы и поддержания устойчивости отрасли в долгосрочной перспективе", - добавляется в сообщении.

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рф, роснедра, газ