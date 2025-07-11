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Нарушения в мясной и молочной продукции выявлены у восьми производителей

Нарушения в мясной и молочной продукции выявлены у восьми производителей - 11.07.2025, ПРАЙМ

Нарушения в мясной и молочной продукции выявлены у восьми производителей

Россельхознадзор выявил нарушения в мясной и молочной продукции восьми российских производителей, включая московские "Останкинский МПК" и "Царицыно", сообщило... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T14:33+0300

2025-07-11T14:33+0300

2025-07-11T14:34+0300

псковская область

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ленинградская область

светофор

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил нарушения в мясной и молочной продукции восьми российских производителей, включая московские "Останкинский МПК" и "Царицыно", сообщило ведомство. "Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров и в связи с повторным выявлением несоответствий в мясной продукции Россельхознадзор временно ограничивает экспорт продуктов ООО Комбинат "Дубки" (Саратовская область). На производственной площадке указанного предприятия были отобраны пробы варено-копченой колбасы, при лабораторном исследовании обнаружены компоненты, содержащие ДНК курицы. Они не были заявлены в составе продукта и не допускаются ГОСТом", - говорится в сообщении. Кроме того, в дискаунтерах торговой сети "Светофор" были отобраны пробы колбасных продуктов этого производителя с содержанием незаявленных в составе компонентов. В Псковской области в молочных сосисках обнаружено содержание незаявленных в составе мяса птицы и крахмала, а в вареной колбасе - мяса птицы, костных и хрящевых тканей, каррагинана. В варено-копченой колбасе, реализуемой в Самарской области, зафиксировано наличие сои. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясных товаров московского "Останкинского МПК" (в сырокопченой полусухой колбасе, поставленной в магазин сети "Светофор" в Курской области, обнаружена микробная трансглютаминаза) и "МПК "Потанино" из Ленинградской области (в рубленых консервах из говядины, изготовленных по ГОСТу и реализуемых в сети "Светофор" в Алтайском крае, обнаружено превышение остаточного содержания лекарственного средства офлоксацин, а также микроорганизмы). "В случае повторного выявления несоответствий подконтрольных продуктов, произведенных данными предприятиями, будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции", - добавляется в сообщении. В свою очередь, в полукопченой колбасе из мяса кур от московского производителя "Царицыно", отобранной в "Светофоре" в Дагестане, выявлено ДНК свиньи. Пробы "Озерецкого Молочного Комбината" из Московской области показали растительные масла и жиры немолочного происхождения в плавленом сыре, поставленном в "Светофор" Воронежской области и Ставропольского края, а также в сливочном масле, реализуемом в магазине сети "Маяк" в Оренбургской области. Кроме того, как указывает ведомство, нарушения обнаружены у производителей из Алтайского края "Алтайский мясоперерабатывающий завод" (в двух торговых точках сети "Светофор" были отобраны пробы хинкали из мяса курицы и купат, где выявлено ДНК сои) и "Алтайхолод" (в замороженных пельменях в магазинах "Светофор" выявлено содержание незаявленного в составе мяса птицы). А в продукции производителя "Промконсервы" из Смоленской области установлена фальсификация растительными маслами и жирами в молочном сгущенном продукте с сахаром с массовой долей жира 0,2%. Товары были отобраны в самарском "Светофоре". Подчеркивается, что наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор.

https://1prime.ru/20250707/rosselkhoznadzor-859252701.html

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