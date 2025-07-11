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В России сократилось число дел о банкротстве застройщиков

В России сократилось число дел о банкротстве застройщиков - 11.07.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число дел о банкротстве застройщиков

Количество дел о банкротстве, инициированных в отношении строительных компаний, в первой половине 2025 года сократилось относительно января-июня в 2,1 раза - до | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T05:16+0300

2025-07-11T05:16+0300

2025-07-11T05:16+0300

общество

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Количество дел о банкротстве, инициированных в отношении строительных компаний, в первой половине 2025 года сократилось относительно января-июня в 2,1 раза - до 794, что, впрочем, не говорит об отсутствии проблем в отрасли, заявили РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Фокус". "За первое полугодие 2024 года насчитывалось 1 696 дел о банкротствах строительных компаний (за весь 2024 год - 2 755 дел), тогда как за первые шесть месяцев 2025 года - всего 794 дела, что на 902 дела меньше. Это означает, что компании стали доходить до банкротства в два раза реже", - подсчитали там. Там отметили, что застройщиков в процессе банкротства тоже стало меньше. На 1 июля насчитывается 7 948 таких компаний (около 2,9% рынка), что примерно на 6,5% меньше, чем год назад. В отношении большинства (6385 юрлиц, +0,55% за год) открыто конкурсное производство, когда идет реализация имущества компании. Производство по делам о банкротстве возбуждено против 846 юрлиц (-32,3%). На стадии наблюдения, когда суд назначает временного управляющего для анализа финансового состояния компании, находятся 703 застройщика (-20%). "На первый взгляд данные показывают, что строительная отрасль адаптировалась к текущим экономическим условиям. Снижение числа возбужденных дел и дел на стадии наблюдения говорит о том, что бизнес реже попадает в суд по признакам несостоятельности. В то же время важно учитывать, что правительство России продлило до 31 декабря 2025 года сроки моратория на взыскание неустоек в отношении застройщиков, поэтому начисления части штрафных санкций обходит их стороной, что не дает кредиторам строительного бизнеса довести дело до банкротства", - объяснила аналитик проекта Вероника Скороходова. При этом, по ее словам, увеличение числа компаний на стадии конкурсного производства отражает накопление "старых" дел, которые рассматривались судом ранее и только дошли до стадии реализации активов. Финансовое оздоровление остается редкой мерой, а это означает, что отрасль пока не готова к полноценной реабилитации через судебные процедуры, добавила эксперт.

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общество