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Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:07+0300
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политика
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая. "Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность её проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
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Политика, США, КИТАЙ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
Рубио заявил, что Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая.
"Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность её проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио