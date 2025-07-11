Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250711/rubio-859399756.html
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:07+0300
2025-07-11T13:07+0300
политика
сша
китай
марко рубио
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая. "Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность её проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
https://1prime.ru/20250710/rubio--859371717.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, марко рубио, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, США, КИТАЙ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
13:07 11.07.2025
 
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио

Рубио заявил, что Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая.
"Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность её проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
В США обратили внимание на интересную деталь на встрече Лаврова с Рубио
Вчера, 16:18
 
ПолитикаСШАКИТАЙМарко РубиоДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала