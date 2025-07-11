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Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио

Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио - 11.07.2025, ПРАЙМ

Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:07+0300

2025-07-11T13:07+0300

2025-07-11T13:07+0300

политика

сша

китай

марко рубио

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая. "Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность её проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.

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сша, китай, марко рубио, дональд трамп, си цзиньпин