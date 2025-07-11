https://1prime.ru/20250711/rubio-859402732.html

Рубио оценил встречу с главой МИД Китая

Рубио оценил встречу с главой МИД Китая - 11.07.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил встречу с главой МИД Китая

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T14:06+0300

2025-07-11T14:06+0300

2025-07-11T14:06+0300

политика

сша

китай

марко рубио

ван и

асеан

youtube

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_0:0:1895:1066_1920x0_80_0_0_53cfbb8df97afc17944f01a52d145c12.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. "У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества... это была очень конструктивная, позитивная встреча", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Госсекретарь США подчеркнул, что между США и Китаем должны сохраняться отношения и взаимодействия.

https://1prime.ru/20250711/rubio-859399756.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, марко рубио, ван и, асеан, youtube