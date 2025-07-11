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Рубио оценил встречу с главой МИД Китая - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Рубио оценил встречу с главой МИД Китая
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая - 11.07.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:06+0300
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политика
сша
китай
марко рубио
ван и
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. "У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества... это была очень конструктивная, позитивная встреча", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Госсекретарь США подчеркнул, что между США и Китаем должны сохраняться отношения и взаимодействия.
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сша, китай, марко рубио, ван и, асеан, youtube
Политика, США, КИТАЙ, Марко Рубио, Ван И, АСЕАН, YouTube
14:06 11.07.2025
 
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая

Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной.
"У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества... это была очень конструктивная, позитивная встреча", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
Госсекретарь США подчеркнул, что между США и Китаем должны сохраняться отношения и взаимодействия.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио
13:07
 
ПолитикаСШАКИТАЙМарко РубиоВан ИАСЕАНYouTube
 
 
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