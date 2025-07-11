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Рубио оценил встречу с главой МИД Китая
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая - 11.07.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:06+0300
2025-07-11T14:06+0300
2025-07-11T14:06+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной. "У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества... это была очень конструктивная, позитивная встреча", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Госсекретарь США подчеркнул, что между США и Китаем должны сохраняться отношения и взаимодействия.
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Политика, США, КИТАЙ, Марко Рубио, Ван И, АСЕАН, YouTube
Рубио оценил встречу с главой МИД Китая
Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД КНР Ван И конструктивной и позитивной.
"У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества... это была очень конструктивная, позитивная встреча", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
Госсекретарь США подчеркнул, что между США и Китаем должны сохраняться отношения и взаимодействия.
Трамп и Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, заявил Рубио