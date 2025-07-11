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Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/rubl-859396577.html
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы - 11.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
общество
алексей антонов
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.33 мск рос на 3 копейки, до 10,85 рубля. "Вероятно, в последние дни мы видим усиленную продажу валютной выручки – кому-то нужны рубли для выплаты дивидендов, другим – для покупок пока еще высокодоходных рублевых активов. Не исключено, что в ближайшие дни ажиотажная продажа валюты начнет сокращаться и мы увидим начало плавной девальвации рубля", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня мы ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля в отсутствии существенных факторов, способных инициировать направленное движение. При этом ближе к окончанию сессии не исключаем попыток юаня перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, понесенных в начале недели. Способствовать этому может закрытие краткосрочных длинных позиций в рубле", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
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общество , алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Общество , Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
11:40 11.07.2025
 
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Котировки валютного рынка
%Котировки валютного рынка - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы умеренно растет, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.33 мск рос на 3 копейки, до 10,85 рубля.
"Вероятно, в последние дни мы видим усиленную продажу валютной выручки – кому-то нужны рубли для выплаты дивидендов, другим – для покупок пока еще высокодоходных рублевых активов. Не исключено, что в ближайшие дни ажиотажная продажа валюты начнет сокращаться и мы увидим начало плавной девальвации рубля", - сказал Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня мы ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля в отсутствии существенных факторов, способных инициировать направленное движение. При этом ближе к окончанию сессии не исключаем попыток юаня перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, понесенных в начале недели. Способствовать этому может закрытие краткосрочных длинных позиций в рубле", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Юань открыл торги 11 июля ростом
10:02
 
ЭкономикаОбществоАлексей АнтоновБогдан ЗваричПСБ
 
 
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