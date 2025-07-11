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Рост волатильности курса может вскоре сменить тренд на укрепление рубля

Рост волатильности курса может вскоре сменить тренд на укрепление рубля - 11.07.2025, ПРАЙМ

Рост волатильности курса может вскоре сменить тренд на укрепление рубля

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания. Так, курс юаня сначала упал,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T23:57+0300

2025-07-11T23:57+0300

2025-07-11T23:57+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания. Так, курс юаня сначала упал, обновив минимум за месяц, ниже отметки 10,8 рубля. Однако затем, в конце недели юань резко вырос. При этом волатильность также увеличилась: курсовой недельный диапазон составил 10,79-10,99 рубля за юань. На три дня снижения юаня к рублю пришлось два дня его повышения. Рубль продолжил опираться на высокие рублевые ставки на фоне сохранения высокой недельной инфляции. В то же время, рост геополитических и санкционных рисков обусловил уход игроков на выходные в валюту и соответ-ственно – рост ее курса. Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю повысились по индикатору RUSFARCNY с 0,03% годовых до 0,05%, а провел он ее в коридоре -0,08-(+0,05%). В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю не изменился и составил 10,95 рубля. Курс доллара за неделю упал на 95 копеек до 77,89 рубля, а евро - на 1,89 рубля, до 91,12 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Валюта США на форексе за неделю подросла от 7,165 юаня до 7,169 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,113 юаня, что на 0,8% ниже курса форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 5,49 тысячи против 5,4 тысячи неделей ранее.Рубль обновлял месячный максимум Рубль начал неделю уверенными попытками роста против валюты КНР на Мосбирже, которая падала в район 10,8 рубля – минимума с начала июня. Однако более существенного падения юаня к рублю не отмечалось. Возможно, сказывались данные Минфина РФ. Ведомство зафиксировало дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия на уровне 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. Объем доходов федерального бюджета при этом составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия подскочил на 20,2% и составил 21,278 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей с 40,296 триллиона, а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей с 41,469 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Это поддерживает стремление Минфина привлекать средства. Ведомство на аукционах в среду разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом совокупно на 95,6 миллиарда рублей по номиналу. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26248 с погашением в мае 2040 года на 67,993 миллиарда рублей при спросе в 114,363 миллиарда. На втором - ОФЗ серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 27,645 миллиарда рублей при спросе в 50,029 миллиарда.Прогнозы Завершение недели отметилось повышением курса юаня на Мосбирже, который в итоге не изменился за отчетный период. Возросшие геополитические и санкционные риски встали на пути рубля к новым локальным максимумам. Игроки валютного рынка обратили внимание на сохранение сдержанных продаж валюты экспортерами. ЦБ РФ зафиксировал, что чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в июне до 7,5 миллиарда долларов против 7,3 миллиарда в мае. При этом среднедневные чистые продажи незначительно сократились (на 2% м/м) и составили 397 миллионов долларов. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2025 года составило 100%, увеличившись на 3 процентных пункта относительно марта 2025 года, также оценил регулятор. Таким образом, волатильность на "тонком" российском валютном рынке увеличивается, и это может стать предвестником смены тенденции к укреплению рубля. Между тем, Банк России с 10 июля начал устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю. В перечень добавлены: бангладешская така, бахрейнский динар, боливийский боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, мьянманский кьят, монгольский тугрик, нигерийская найра, оманский риал и саудовский риял.

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мнения аналитиков, рынок, рф, сша, китай, минфин, мосбиржа, банк россия