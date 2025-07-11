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Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в пятницу

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в пятницу - 11.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в пятницу

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение во время пятничной сессии на фоне дивидендных гэпов и геополитической напряженности, следует из данных... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:21+0300

2025-07-11T16:21+0300

2025-07-11T16:21+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение во время пятничной сессии на фоне дивидендных гэпов и геополитической напряженности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 2,09% до 2 675,41 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,11%, до 69,4 доллара за баррель. "Одним из факторов давления для фондовых индексов остается пик дивидендного сезона и связанные с выплатой дивидендов дивидендные гэпы. Таким образом, можно предположить, что и на следующей неделе индексы останутся под давлением, учитывая предстоящую дату закрытия реестра по дивидендам Сбербанка, а рынок может проверить на прочность уровень 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Тем не менее текущий спад носит технический характер и в долгосрочной перспективе динамика рынка будет определятся показателями корпоративной прибыли и уровнем процентных ставок", - комментирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер". В этом контексте внимание инвесторов привлекут данные Росстата по потребительской инфляции за июнь и предстоящие к выходу на той неделе данные по инфляции цен производителей, добавляет она. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня вышли в более глубокий минус, испытывая недостаток в бычьих драйверах движения и давление со стороны дивидендных отсечек. Инвесторы также ждут заявлений Трампа по России, которые американский президент пообещал сделать в начале следующей недели", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок немного корректируется без значимых новостей. Трамп анонсировал "важное заявление" по России 14 июля, возможно рынок закладывает риски, что этот анонс будет в отношении возможности введения новых санкций против России", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Ценные бумаги "Лензолота" (-10,1%) продолжают снижаться, так как совет директоров ожидаемо вынес на обсуждение акционеров вопрос о ликвидации компании. Их внеочередное собрание по данной повестке состоится 13 августа, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Из заметных движений ВТБ – 21% (после дивидендной отсечки), что ожидаемо. Также распродажи в МТС Банке на новостях о цене размещения допэмисии (-1,35%)", - отметил Скрябин. В лидерах также снижения префы "Татнефти" (-3,31%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (-3,06%), "М.видео" (-3,00%), "Юнипро" (-2,96%), "Русала" (-2,93%). Дорожают акции Московского кредитного банка (+0,70%), НМТП (+0,05%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2650-2750 пунктов. "Несмотря на столь неблагоприятную новостную обстановку, если за выходные не произойдет какого-либо негатива, а в понедельник информационный фон будет хотя бы нейтральным, как и ситуация на ключевых для наших акций рынках, индекс Мосбиржи способен перейти к восстановлению с ближайшей целью в районе уровня 2700 пунктов", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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владимир чернов, елена кожухова, дмитрий бабин, мосбиржа, сбербанк, росстат, рынок, акции, торги