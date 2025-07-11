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Российский рынок акций усилил снижение в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций усилил снижение в начале основной торговой сессии - 11.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы усилил снижение, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:44+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.40 мск снижался на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 700,74 пункта. В начале утренней сессии индекс снижался на 0,28%. Лидер снижения - акции ВТБ (-22,59%), по которым Московская биржа проводит дискретный аукцион. Они падают после дивидендной отсечки. Акции банка в четверг последний день торговались с дивидендами, которые по итогам 2024 года составят по 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля, однако поскольку на Мосбирже действует режим торгов Т+1, последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр было 10 июля. Также заметно дешевеют "Эн+ Груп" (-2,63%), "Ростелекома" (-2,19%), "СПБ Биржи" (-1,99%), "Башнефти" (-1,7%), ДВМП (-1,65%). В то же время дорожают акции "Россетей Центра и Приволжья" (+1,36%), Московского кредитного банка (+0,57%), НМТП (+0,55%), "Сургутнефтегаза" (+0,20%), "ВК" (+0,19%), Мосбиржи (+0,11%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов пойти ниже и окажется под давлением дивидендной отсечки по акциям ВТБ, которые дали максимальную в этом сезоне доходность 27,4%, а также сохранения неопределенности в отношении американских санкций", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В отсутствие дальнейшего ухудшения геополитического фона и поводов к покупкам, инвесторы могут занять выжидательную позицию, что может способствовать снижению объемов торгов и волатильности. При этом участники торгов могут сосредоточиться на отдельных бумагах. Одной из них может стать Сбербанк, где часть инвесторов может увеличивать позиции в преддверии дивотсечки", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видится 2680-2760 пунктов, заключил эксперт. "Технической целью падения индекса Мосбиржи является район чуть ниже 2650 пунктов, где проходит нижняя сторона "расширяющегося треугольника". Однако эта фигура технического анализа - одна из самых сложных и дающих ненадежные сигналы", - добавил Алексей Антонов из "Алор брокер".
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общество , мосбиржа, втб, эн+ груп
Экономика, Общество , Мосбиржа, ВТБ, Эн+ Груп
Российский рынок акций усилил снижение в начале основной торговой сессии
Индекс Мосбиржи в начале основной торговой сессии снизился на 1,16 процента
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы усилил снижение, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.40 мск снижался на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 700,74 пункта. В начале утренней сессии индекс снижался на 0,28%.
Лидер снижения - акции ВТБ (-22,59%), по которым Московская биржа проводит дискретный аукцион. Они падают после дивидендной отсечки.
Акции банка в четверг последний день торговались с дивидендами, которые по итогам 2024 года составят по 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля, однако поскольку на Мосбирже действует режим торгов Т+1, последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр было 10 июля.
Также заметно дешевеют "Эн+ Груп" (-2,63%), "Ростелекома" (-2,19%), "СПБ Биржи" (-1,99%), "Башнефти" (-1,7%), ДВМП (-1,65%).
В то же время дорожают акции "Россетей Центра и Приволжья" (+1,36%), Московского кредитного банка (+0,57%), НМТП (+0,55%), "Сургутнефтегаза" (+0,20%), "ВК" (+0,19%), Мосбиржи (+0,11%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов пойти ниже и окажется под давлением дивидендной отсечки по акциям ВТБ, которые дали максимальную в этом сезоне доходность 27,4%, а также сохранения неопределенности в отношении американских санкций", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В отсутствие дальнейшего ухудшения геополитического фона и поводов к покупкам, инвесторы могут занять выжидательную позицию, что может способствовать снижению объемов торгов и волатильности. При этом участники торгов могут сосредоточиться на отдельных бумагах. Одной из них может стать Сбербанк, где часть инвесторов может увеличивать позиции в преддверии дивотсечки", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видится 2680-2760 пунктов, заключил эксперт.
"Технической целью падения индекса Мосбиржи является район чуть ниже 2650 пунктов, где проходит нижняя сторона "расширяющегося треугольника". Однако эта фигура технического анализа - одна из самых сложных и дающих ненадежные сигналы", - добавил Алексей Антонов из "Алор брокер".
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии