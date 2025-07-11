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В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом
В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом
Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:33+0300
2025-07-11T18:33+0300
2025-07-11T18:33+0300
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Пятиэтажный дом попал под авиаудар боевиков ВСУ в Алешках, под завалами находятся мирные жители", — сказал Сальдо. По его словам, оперативные службы выехали на место. Более подробная информация уточняется.
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Происшествия, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом
Сальдо: пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Пятиэтажный дом попал под авиаудар боевиков ВСУ в Алешках, под завалами находятся мирные жители", — сказал Сальдо.
По его словам, оперативные службы выехали на место. Более подробная информация уточняется.
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