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В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом

В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Херсонской области из-за авиаудара ВСУ обрушился пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T18:33+0300

2025-07-11T18:33+0300

2025-07-11T18:33+0300

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Пятиэтажный дом попал под авиаудар боевиков ВСУ в Алешках, под завалами находятся мирные жители", — сказал Сальдо. По его словам, оперативные службы выехали на место. Более подробная информация уточняется.

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херсонская область

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херсонская область, владимир сальдо, всу