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Десятки людей находятся под завалами дома в Алешках после удара ВСУ
Десятки людей находятся под завалами дома в Алешках после удара ВСУ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Десятки людей находятся под завалами дома в Алешках после удара ВСУ
Под завалами разрушенного ВСУ пятиэтажного дома в городе Алешки Херсонской области находятся десятки людей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T20:15+0300
2025-07-11T20:15+0300
2025-07-11T20:25+0300
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Под завалами разрушенного ВСУ пятиэтажного дома в городе Алешки Херсонской области находятся десятки людей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей", — говорится в публикации.Сальдо уточнил, что ВСУ ударили по зданию двумя авиабомбами, оно практически уничтожено. При этом, спасатели пока не могут приступить к разбору завалов."Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать. О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того когда приступим к разбору завалов", — добавил губернатор.
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херсонская область, владимир сальдо, всу
Происшествия, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
Десятки людей находятся под завалами дома в Алешках после удара ВСУ
Сальдо: под завалами разрушенного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – ПРАЙМ. Под завалами разрушенного ВСУ пятиэтажного дома в городе Алешки Херсонской области находятся десятки людей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей", — говорится в публикации.
Сальдо уточнил, что ВСУ ударили по зданию двумя авиабомбами, оно практически уничтожено. При этом, спасатели пока не могут приступить к разбору завалов.
"Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать. О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того когда приступим к разбору завалов", — добавил губернатор.