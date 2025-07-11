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Сбербанк запустил новую функцию для безопасного возврата переводов

Сбербанк запустил новую функцию для безопасного возврата переводов - 11.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк запустил новую функцию для безопасного возврата переводов

Сбербанк запустил новую функцию для безопасного возврата денежных переводов в мобильном приложении на платформе Android, что призвано в том числе защитить... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:54+0300

2025-07-11T10:54+0300

2025-07-11T10:54+0300

экономика

общество

сбербанк

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Сбербанк запустил новую функцию для безопасного возврата денежных переводов в мобильном приложении на платформе Android, что призвано в том числе защитить клиентов от мошенников, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. "Сбербанк запустил новую удобную функцию возврата денежных переводов прямо в мобильном приложении для клиентов на платформе Android начиная с версии 16.10", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь пользователям не придется самостоятельно связываться с получателями или обращаться в службу поддержки банка для решения проблемы неверно перечисленных денег. "Для возвращения неправильно отправленных средств достаточно выполнить следующие шаги: открыть мобильное приложение Сбербанка; перейти в историю операций и выбрать интересующий перевод; нажать кнопку "Запросить возврат", - указывается в материалах. Получателю немедленно поступит уведомление, он сможет подтвердить возврат в течение десяти дней. При этом клиенты, использующие устройства на операционной системе Android, имеют возможность сразу отправлять переводы обратно, даже не ожидая поступления запроса от отправителя. Для этого необходимо: зайти в историю операций приложения; найти соответствующий перевод; нажать на кнопку "Отправить обратно". "Новая услуга в том числе защищает клиентов от распространенного вида мошеннических схем, связанных с якобы случайными переводами. Иногда злоумышленники специально осуществляют переводы на чужие карты, чтобы потом под разными предлогами попытаться заставить жертву перевести средства на другие счета", - заключили в Сбербанке.

https://1prime.ru/20250709/sberbank--859315864.html

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общество , сбербанк