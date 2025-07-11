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Сенат Аргентины утвердил законопроект о перерасчете пенсий
Сенат Аргентины утвердил законопроект о перерасчете пенсий - 11.07.2025, ПРАЙМ
Сенат Аргентины утвердил законопроект о перерасчете пенсий
Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T02:18+0300
2025-07-11T02:18+0300
2025-07-11T02:18+0300
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МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея.
"Пятьюдесятью двумя голосами при четырех воздержавшихся принят в целом проект, в срочном и исключительном порядке повышающий пенсии по старости и пенсии Национального управления социальной защиты", - говорится в сообщении в блоге Сената в Х.
Закон, вето на который ранее пообещал наложить Милей, предполагает экстренное повышение пенсий на 7,2%, начиная с месяца, следующего за вступлением закона в силу, и доплату в размере до 110 000 песо (около 88 долларов США по текущему курсу). Доплата будет индексироваться вместе с пенсией по новой формуле с привязкой к росту цен, но исключающей уменьшение пенсии при отрицательной инфляции.
По информации местных СМИ, правая правящая коалиция покинула зал заседаний сената, заявив о нарушениях процедуры, тогда как левая оппозиция поддержала инициативу в знак социальной справедливости и заботы о пенсионерах и уязвимых группах населения.
Правительство Аргентины пока не прокомментировало итоги голосования, однако ранее администрация президента Милея выступала против обеих инициатив, указывая на их несоответствие плану по снижению бюджетных расходов.
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общество , аргентина, сша
Общество , АРГЕНТИНА, США
Сенат Аргентины утвердил законопроект о перерасчете пенсий
Сенат Аргентины утвердил законопроект о перерасчете пенсий
МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея.
"Пятьюдесятью двумя голосами при четырех воздержавшихся принят в целом проект, в срочном и исключительном порядке повышающий пенсии по старости и пенсии Национального управления социальной защиты", - говорится в сообщении в блоге Сената в Х.
Закон, вето на который ранее пообещал наложить Милей, предполагает экстренное повышение пенсий на 7,2%, начиная с месяца, следующего за вступлением закона в силу, и доплату в размере до 110 000 песо (около 88 долларов США по текущему курсу). Доплата будет индексироваться вместе с пенсией по новой формуле с привязкой к росту цен, но исключающей уменьшение пенсии при отрицательной инфляции.
По информации местных СМИ, правая правящая коалиция покинула зал заседаний сената, заявив о нарушениях процедуры, тогда как левая оппозиция поддержала инициативу в знак социальной справедливости и заботы о пенсионерах и уязвимых группах населения.
Правительство Аргентины пока не прокомментировало итоги голосования, однако ранее администрация президента Милея выступала против обеих инициатив, указывая на их несоответствие плану по снижению бюджетных расходов.