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Комитет сената США одобрил увеличение помощи Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Комитет сената США одобрил увеличение помощи Украине
Комитет сената США одобрил увеличение помощи Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
Комитет сената США одобрил увеличение помощи Украине
Комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T22:30+0300
2025-07-11T22:30+0300
политика
украина
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов. Голосование прошло за закрытыми дверями. Согласно представителю профильного комитета, 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и только один - против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. "Продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США", - говорится в одобренном комитетом законопроекте. В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине. "Обязывает министра обороны продолжать оказывать разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины", - говорится в документе.
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украина, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
22:30 11.07.2025
 
Комитет сената США одобрил увеличение помощи Украине

В сенате США одобрили увеличение помощи Украине по линии безопасности до $500 млн

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов.
Голосование прошло за закрытыми дверями. Согласно представителю профильного комитета, 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и только один - против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США", - говорится в одобренном комитетом законопроекте.
В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.
"Обязывает министра обороны продолжать оказывать разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины", - говорится в документе.
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