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Улицкой грозит штраф за непредоставление отчета о ее деятельности - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Улицкой грозит штраф за непредоставление отчета о ее деятельности
Улицкой грозит штраф за непредоставление отчета о ее деятельности - 11.07.2025, ПРАЙМ
Улицкой грозит штраф за непредоставление отчета о ее деятельности
Писательнице Людмиле Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента,... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T03:09+0300
2025-07-11T03:09+0300
общество
рф
москва
александр морозов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Писательнице Людмиле Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "В суде зарегистрирован протокол в отношении Улицкой по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов - ред.)", - рассказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Аналогичные протоколы поступили в суд на политолога Александра Морозова и бывшего депутата Геннадия Гудкова, признанных в РФ иноагентами. Даты рассмотрения всех трех протоколов пока не назначены. Ранее суд уже штрафовал Улицкую на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
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общество , рф, москва, александр морозов
Общество , РФ, МОСКВА, Александр Морозов
03:09 11.07.2025
 
Улицкой грозит штраф за непредоставление отчета о ее деятельности

Улицкой грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Писательнице Людмиле Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
"В суде зарегистрирован протокол в отношении Улицкой по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов - ред.)", - рассказали в суде.
Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Аналогичные протоколы поступили в суд на политолога Александра Морозова и бывшего депутата Геннадия Гудкова, признанных в РФ иноагентами. Даты рассмотрения всех трех протоколов пока не назначены.
Ранее суд уже штрафовал Улицкую на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
 
ОбществоРФМОСКВААлександр Морозов
 
 
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