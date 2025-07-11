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"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову
Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:07+0300
2025-07-11T09:07+0300
политика
россия
сша
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Это ребята еще те. Они друг друга понимают", — отметил он в ответ на шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.Ранее журналистка CNN Кайли Этвуд сообщила в социальной сети Х, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову. Кроме того, в социальных сетях распространились записи, где дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга, затем видно, что Рубио повернул голову и подмигнул российскому министру.
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россия, сша, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров
09:07 11.07.2025
 
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову

Соскин: Лавров и Рубио показали, что они прекрасно понимают друг друга

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это ребята еще те. Они друг друга понимают", — отметил он в ответ на шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.
Ранее журналистка CNN Кайли Этвуд сообщила в социальной сети Х, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову. Кроме того, в социальных сетях распространились записи, где дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга, затем видно, что Рубио повернул голову и подмигнул российскому министру.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:41
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАСергей Лавров
 
 
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