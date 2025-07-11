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"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову
Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:07+0300
2025-07-11T09:07+0300
2025-07-11T09:07+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Это ребята еще те. Они друг друга понимают", — отметил он в ответ на шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.Ранее журналистка CNN Кайли Этвуд сообщила в социальной сети Х, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову. Кроме того, в социальных сетях распространились записи, где дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга, затем видно, что Рубио повернул голову и подмигнул российскому министру.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров
"Ребята еще те": в Киеве забеспокоились из-за сигнала Рубио Лаврову
Соскин: Лавров и Рубио показали, что они прекрасно понимают друг друга
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Беседа между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре показала, что они прекрасно понимают друг друга. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это ребята еще те. Они друг друга понимают", — отметил он в ответ на шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.
Ранее журналистка CNN Кайли Этвуд сообщила в социальной сети Х, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову. Кроме того, в социальных сетях распространились записи, где дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга, затем видно, что Рубио повернул голову и подмигнул российскому министру.
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио