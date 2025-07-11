Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250711/smi-859387514.html
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:53+0300
2025-07-11T08:53+0300
вооружения
общество
украина
сша
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1189eb9b51e88eaf3bd04f0b5340a6c6.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. "Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО", - сообщил один из источников. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
https://1prime.ru/20250710/tusk-859378957.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_293:0:1500:905_1920x0_80_0_0_4256c89510a994962b3c439b92905fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, дональд трамп, нато, politico
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО, Politico
08:53 11.07.2025
 
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды

Axios: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды

© fotolia.com / eabff%Флаг США
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / eabff
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.
"Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО", - сообщил один из источников.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Вчера, 21:17
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампНАТОPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала