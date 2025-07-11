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СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:53+0300
2025-07-11T08:53+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. "Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО", - сообщил один из источников. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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общество , украина, сша, дональд трамп, нато, politico
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО, Politico
СМИ: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
Axios: поставки оружия США на Украину могут включать наступательные виды
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.
"Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО", - сообщил один из источников.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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