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Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ
Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ
Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T20:35+0300
2025-07-11T20:38+0300
общество
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словакия
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экономика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", - говорится в публикации. По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка без поддержки стран G7, включая США. Ранее с предложением по новым санкциям выступила Европейская комиссия. В числе предложенных мер санкции против "Северных потоков", понижение потолка цен на российскую нефть, санкции против российского банковского сектора, новые ограничения против морских кораблей, которые в ЕС связывают с транспортировкой российской нефти.
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общество , запад, рф, словакия, ес
Общество , ЗАПАД, РФ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Экономика
20:35 11.07.2025 (обновлено: 20:38 11.07.2025)
 
Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ

Bloomberg: ЕК готова предоставить Словакии гарантии ради принятия санкций против РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", - говорится в публикации.
По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка без поддержки стран G7, включая США.
Ранее с предложением по новым санкциям выступила Европейская комиссия. В числе предложенных мер санкции против "Северных потоков", понижение потолка цен на российскую нефть, санкции против российского банковского сектора, новые ограничения против морских кораблей, которые в ЕС связывают с транспортировкой российской нефти.
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