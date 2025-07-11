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Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ

Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ

Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T20:35+0300

2025-07-11T20:35+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", - говорится в публикации. По данным агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка без поддержки стран G7, включая США. Ранее с предложением по новым санкциям выступила Европейская комиссия. В числе предложенных мер санкции против "Северных потоков", понижение потолка цен на российскую нефть, санкции против российского банковского сектора, новые ограничения против морских кораблей, которые в ЕС связывают с транспортировкой российской нефти.

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общество , запад, рф, словакия, ес