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Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин
Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин - 11.07.2025, ПРАЙМ
Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин
Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T01:17+0300
2025-07-11T01:17+0300
общество
москва
московская область
подмосковье
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья, заявил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин. "Можно и остановить. У нас же пример был, к чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки ", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, остановится ли когда-нибудь строительство метро в Москве. Мэр добавил, что нужно заниматься всем системно и постоянно.
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общество , москва, московская область, подмосковье, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Сергей Собянин
01:17 11.07.2025
 
Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин

Собянин заявил, что строительство метро в Москве не планируется останавливать

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья, заявил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин.
"Можно и остановить. У нас же пример был, к чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки ", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, остановится ли когда-нибудь строительство метро в Москве.
Мэр добавил, что нужно заниматься всем системно и постоянно.
 
ОбществоМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕСергей Собянин
 
 
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