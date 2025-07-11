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Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин

Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин - 11.07.2025, ПРАЙМ

Останавливать строительство метро в Москве не планируется, заявил Собянин

Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T01:17+0300

2025-07-11T01:17+0300

2025-07-11T01:17+0300

общество

москва

московская область

подмосковье

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья, заявил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин. "Можно и остановить. У нас же пример был, к чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки ", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, остановится ли когда-нибудь строительство метро в Москве. Мэр добавил, что нужно заниматься всем системно и постоянно.

москва

московская область

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общество , москва, московская область, подмосковье, сергей собянин