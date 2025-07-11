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Собянин рассказал о введении в Москве 260 станций рельсового транспорта

Собянин рассказал о введении в Москве 260 станций рельсового транспорта - 11.07.2025, ПРАЙМ

Собянин рассказал о введении в Москве 260 станций рельсового транспорта

Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T01:35+0300

2025-07-11T01:35+0300

2025-07-11T01:35+0300

общество

москва

китай

берлин

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. За последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций", - рассказал Собянин. По его словам, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости.

москва

китай

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общество , москва, китай, берлин, сергей собянин